Tutorinnen erwerben Zertifikate

(ppe) Doris Roth, Schulleiterin der Mädchenrealschule der Dillinger Franziskanerinnen Volkach, überreichte 14 Tutorinnen ihre Zertifikate, die sie sich in einem zweitägigen Seminar des Schulpastorals der Diözese Würzburg erarbeitet hatten. Hier erwarben die Schülerinnen laut Pressemitteilung Kompetenzen im Umgang mit Fünftklässlern, lernten viele Spiele und Methoden des Umgangs mit den Kindern kennen und dies alles nach dem Prinzip „Learning by doing“. So starten die „frisch geschulten“ Tutorinnen nun mit der praktischen Umsetzung des Erlernten mit einem Spielenachmittag und bei den Kennenlerntagen der 5. Klässlerinnen am Schwanberg.