Turnier und Prüfung beim SC Bushido

Am Samstag, 3. März, veranstaltet der Judo-Verein SC Bushido Kitzingen erneut das jährliche das „Falterturmturnier“ mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Nordbayern. Austragungsort des Wettkampfs ist die Florian-Geyer-Halle in Kitzingen. Dort werden ab 10 Uhr die Judoka der Altersklasse U12 und danach ab 13 Uhr die der Altersklasse U15 auf die Matte gehen. Zuschauer, die sich über die Kampfsportart Judo informieren möchten, sind herzlich willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Im Vorfeld wurde beim SC Bushido Kitzingen auf das Turnier hingearbeitet und eine Gürtelprüfung durchgeführt, die alle Judokas bestanden haben. Über dir neuen Gürtel freuten sich (von links): Antonia Schurz (orange-grüner Gürtel), Gina John (gelb), Justus Bernhard (orange-grün), Katharina Graf (orange-grün), Valentino Haase (orange), Simon Rödel (orange-grün), Paula Kasper (grün), Alexandra Graf (orange-grün), Yannik Rödel (grün), Lucy Goller (blau), Trainer Philipp Müller, Vanessa Haase (blau) und Klaus Kilian (weiß-gelb). Nicht auf dem Bild sind Gabriel Buzencu (weiß-gelb), Uli Bernard (gelb-orange) und Johanna Bernard (blau).