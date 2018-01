Turmblasen in schwindelerregender Höhe

(fp) In schwindelerregender Höhe haben am 1. Januar fünf mutige Blasmusiker der Bevölkerung Volkachs einen musikalischen Neujahrsgruß geschickt. Um auf den 45 Meter hohen Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus in Volkach zu gelangen, mussten sich die Musikanten mit ihren Instrumenten durch den runden Treppenturm mit seiner engen Wendeltreppe schlängeln. Oben angekommen servierten Jürgen Greb (Tuba), Emil Endres, Hans-Dieter Endres, Peter Scheuring und Elke Barthelme (alle Trompete) ein festliches Bläserpotpourri, das in der gesamten Altstadt zu hören war. Mit dem traditionellen Turmblasen lebt ein Brauch weiter.