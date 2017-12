Trüber November wird seinem Ruf gerecht

Trüb und grau – so hat sich der November 2017 präsentiert. Am Ende kam er gerade mal auf 40 Sonnenstunden, war aber wärmer als gefühlt und er hat ein Drittel mehr Niederschläge gebracht als ein Durchschnittsmonat.

15 Liter pro Quadratmeter

Genau 59 Liter hat der Pflanzenschutz- und Wetterexperte Thomas Karl aus dem Messbecher der Wetterstation am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Kitzingen geholt. Für die Mainbernheimer Straße sind das 14 Liter oder rund ein Drittel mehr als in einem Durchschnittsnovember. Am ergiebigsten waren die Niederschläge gleich am Anfang des Monats. Der 2. November brachte es auf 15 Liter pro Quadratmeter, der 25. noch einmal auf 14. Insgesamt hat Karl 16 Regentage gezählt, wobei den Niederschlag an den allermeisten Tagen der Nebel oder höchsten leichter Nieselregel geliefert hat.

Ein Durchschnittsjahr

Nach elf Monaten liegen die Niederschläge um 26 Liter über dem langjährigen Durchschnitt. Karl geht davon aus – wenn der Dezember keine allzugroße Ausreißer bringt – dass 2017 als ein Durchschnittsjahr zu Ende gehen wird, was knapp 600 Liter pro Quadratmeter bedeuten würde.

Nebel ist das Stichwort. Der war zwar eher selten dicht, dennoch war der November fast durchgehend trüb. Dazu passen die 40 Sonnenstunden, die der elfte Monat gebracht hat. Damit liegt der November eher im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. „Da waren es fast immer zwischen 40 und 50 Stunden“, so Karl. 2004 hat sich die Sonne allerdings mit 36 Stunden noch seltener sehen lassen. Es gibt aber auch die anderen Ausreißer wie 2011, als es mit 85 Sonnenstunden einen strahlenden November gab.

Bleiben die Temperaturen: Die lagen bei 5,5 Grad und mit 1,1 Grad über dem langjährigen Mittel von 4,4 Grad. Dafür haben vor allem zwei kurze Wärmeperioden am Anfang und gegen Ende des Monats gesorgt. Der wärmste Tag war der 24. November mit 15,4 Grad.

Und schon am 2. November kletterte das Thermometer auf 15 Grad. Dafür war es am 14. mit minus 1,9 Grad am kältesten und auch der 29. lag mit 1,5 Grad im Minus. Insgesamt hat Karl 16 Vegetationstage mit über fünf Grad gezählt und fünf Frosttage.

Ab in den Wald

Für die Bauern ist es inzwischen auf den Feldern ruhig geworden. „Die wollen in den Wald“, sagte Karl. Davor haben sie im November den letzten Körnermais von den Feldern geholt und die letzten Zuckerrüben gerodet. Die warten inzwischen, möglichst vollständig gegen starken Frost und zu schnelles Auftauen mit Fließ abgedeckt, auf den Abtransport in die Zuckerfabrik.

Ansonsten sind die niedrigen Temperaturen derzeit kein Nachteil. Einmal kommen die Bauern besser auf die Felder, wenn sie die noch bearbeiten wollen. „Außerdem muss auch mal Winter sein“, sagt Karl.