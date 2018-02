Trickdiebin erfolgreich

In einem Getränkemarkt in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen hatte am Donnerstagmittag eine unbekannte Frau mit einem Wechselbetrug Erfolg. Die Frau wollte vier Flaschen Cola an der Kasse mit einem 100 Euro Schein bezahlen, verwickelte die Kassiererin in ein Gespräch und ließ sich mehrmals das Wechselgeld tauschen. Anschließend stellte die Kassiererin bei einem Kassensturz fest, dass 50 Euro aus der Kasse fehlten. Bei der etwa 50-jährigen Täterin handelte es sich um eine 180 Zentimeter große, stärke Frau mit hellblonden langen Haaren. Sie sprach mit Berliner Akzent und trug einen schwarzen knielangen Wollmantel. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.