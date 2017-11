Trickdiebe im Blumenladen

Bereits am Mittwoch letzter Woche wurde eine 61-jährige Verkäuferin in einem Blumengeschäft in der Marktstraße in Marktbreit Opfer von zwei Trickbetrügern. Einer der Täter betrat den Blumenladen und lockte die Frau nach draußen vor das Geschäft. Währenddessen verschaffte sich ein Komplize, vermutlich durch die Hintertüre, Zutritt in den Laden und entwendete aus einer Handtasche 700 Euro. Der eine Täter kann wie folgt beschrieben werden: 25 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, braune kurze Haare, bekleidet mit heller Jacke, osteuropäischer Herkunft. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 1410.