Trauer um Pfarrer Josef Fleischmann

Im Alter von 96 Jahren ist am Mittwoch, 6. Dezember, der Ruhestandspfarrer Josef Fleischmann, langjähriger Seelsorger von Mainsondheim, Mainstockheim sowie Albertshofen, in Würzburg gestorben, teilt das Bischöfliche Ordinariat mit.

Fleischmann wurde am 29. Oktober 1921 in Goßmannsdorf geboren. Nach Militärdienst bei der Marine in den Niederlanden und Dänemark sowie Kriegsgefangenschaft besuchte er das Würzburger Priesterseminar und studierte Theologie.

Die Priesterweihe empfing er am 28. Oktober 1950 durch Bischof Julius Döpfner in Würzburg. Danach war Fleischmann Kaplan in Thulba, Herlheim, Marktsteinach, Hammelburg und Amorbach. Von 1953 bis 1961 war er Kuratus in Humprechtshausen. 1961 wurde er Pfarrer von Mainsondheim sowie Seelsorger und Verwalter der katholischen Gemeinde Mainstockheim, die damals zur Pfarrei Dettelbach gehörte.

Pfarrer Fleischmann erteilte außerdem Religionsunterricht in Mainstockheim, Buchbrunn und in Albertshofen. Für seine „hervorragende Bildungsarbeit“ im katholischen Religionsunterricht an der Landwirtschaftsschule Kitzingen wurde er 1991 mit der Staatsmedaille für Verdienste um die bayerische Landwirtschaft ausgezeichnet. 2003 ging er in den Ruhestand, den er in Goßmannsdorf verbrachte. Dort half er in der Seelsorge mit. Seit 2013 lebte er im Würzburger Caritas-Seniorenheim Sankt Thekla.

Das Requiem für den Verstorbenen wird am Mittwoch, 13. Dezember, in Goßmannsdorf gefeiert, die Beisetzung schließt sich an. Die genaue Uhrzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, so das Ordinariat außerem.