Transporter-Fahrer wendet auf der Autobahn bei Kitzingen - zwei Verletzte

Am Samstagabend gegen 20.05 Uhr musste eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried einem Geisterfahrer auf der A3 bei Kitzingen ausweichen. Ein nachfolgendes Fahrzeug hatte weniger Glück und krachte dem Geisterfahrer in die linke Fahrzeugseite. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.



Die uniformierte Streifenbesatzung der Autobahnpolizei war eigentlich unterwegs zu einer Verkehrsbehinderung in Richtung Nürnberg. Kurz vor der Anschlussstelle Kitzingen/Schwarzach bemerkten die Beamten einen Fiat-Transporter auf dem Seitenstreifen. Plötzlich und unmittelbar vor dem Polizeifahrzeug zog der 78-jährige Fahrzeugführer nach links, quer zu den beiden Fahrstreifen.



In "Alarm für Cobra 11"-Manier mussten die Beamten abrupt nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Trotz des sofort eingeschalteten Blaulichts, konnte ein direkt nachfolgender Fahrzeuglenker die Gefahr nicht rechtzeitig erkennen und stieß mit der Front in die linke Seite des Fiat-Transporters.



Die Beamten eilten sofort zur Hilfe. Der nachfolgende Verkehr musste nun schleunigst gewarnt und die Unfallstelle abgesichert werden. Die Fahrer der Unfallfahrzeuge konnten selbstständig aussteigen. Der 78-jährige Geisterfahrer war sichtlich desorientiert und machte auf die Beamten einen verwirrten Eindruck. Die Überprüfungen hinsichtlich Alkohol und Drogen verliefen negativ. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, wurde dem Mann die Fahrerlaubnis sofort entzogen.



Während der Geisterfahrer nach einer kurzen Untersuchung wieder entlassen werden konnte, musste der Fahrer des nachfolgenden Wagens in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Zum Glück waren die beschädigten Fahrzeuge nur mit jeweils einer Person besetzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 17.000 Euro.



Den Geisterfahrer erwartet nun wegen seinem Wendemanöver auf der Autobahn unter anderem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und diversen Verkehrsordnungswidrigkeiten. Zudem dürfte es fraglich sein, ob der 78-Jährige wieder zu seiner Fahrberechtigung kommt, berichtet die Polizei abschließend.