Trägt es schon?

Sie ist nun schon eine Weile da, die Kälte. Etwa seit dem Jahreswechsel herrschen draußen regelmäßig Minusgrade, und mit den frostigen Temperaturen kam auch das Eis. Nicht nur an den Windschutzscheiben und auf den Straßen, sondern auch auf vielen Gewässern in der Region. Einige scheinen auf den ersten Blick ausreichend gefroren zu sein, aber: Trägt das Eis wirklich schon?

Die Wasserwacht Bayern warnt eindringlich davor, die Eisflächen zu betreten. In Kitzingen und Iphofen ist es in diesem Winter nicht geplant, dass Naturgewässer offiziell zum Schlittschuhfahren freigegeben werden. Die Benutzung ist somit auf eigene Gefahr und nicht zu empfehlen. Viel zu unsicher ist die Lage. Wer es dennoch riskiert, begibt sich völlig unnötig in Lebensgefahr. Sollte der schlimmste Fall eintreten und das Eis nachgeben, kühlt der Körper im eiskalten Wasser extrem schnell aus und die Gefahr, das Bewusstsein zu verlieren, ist hoch. Sich selbst wieder aus dem Wasser zu ziehen ist nahezu unmöglich, man droht zu ertrinken. Ein Horrorszenario, das vermeidbar ist. Immer wieder aufs Neue werden deshalb in den Wintermonaten Warnungen ausgesprochen, an Eltern und Kinder appelliert.

Die Aufklärungsarbeit scheint tatsächlich Früchte zu tragen. In diesem Winter wurde die Wasserwacht Kitzingen noch zu keinem Eisunfall gerufen, auch in den letzten Jahren war es relativ ruhig. „Prinzipiell sollte niemand eigenständig und ohne vorherige Gewässerfreigabe ein gefrorenes Gewässer betreten“, rät Thomas Krämer, Jugendleiter der Wasserwacht-Ortsgruppe Kitzingen. Durch unsichtbare Strömungen unter der Oberfläche könne das Eis an vielen Stellen unberechenbar sein und möglicherweise viel dünner, als es auf den ersten Blick scheint. Wer in der Rolle des Helfers steckt, sollte außerdem nie ein unkalkulierbares Risiko für die eigene Gesundheit eingehen. „Die Eigensicherung geht vor. Man sollte aber versuchen, dem Eingebrochenen zum Beispiel einen Ast oder Schwimmhilfen zu reichen oder zuzuwerfen.“ Und natürlich sofort Hilfe holen (Notruf 112).

Denn die Wasserwacht verfügt über die notwendigen Hilfsmittel, um das Eis im Notfall relativ sicher betreten zu können und eine Rettung erfolgreich durchzuführen. Einige Gemeinden nehmen das Projekt „Eisbahn“ mittlerweile selbst in die Hand, auch zum Schutz der Bürger. Seit einigen Jahren schon wird in Abtswind jeden Winter eine künstliche Bahn geschaffen, zumindest wenn es die Wetterverhältnisse zulassen. In den letzten beiden Jahren hatte der warme Winter dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Früher wurde im örtlichen Schwimmbad der Pool kurzerhand zum Eisstadion, nach der Sanierung des Bads war das allerdings nicht mehr möglich. Eine Alternative musste her, und so wurde der Parkplatz direkt neben dem Schwimmbad wie eine Wanne angelegt. 35 Kubikmeter Wasser wurden diesen Winter auf die Fläche gebracht. Aus der Leitung, denn durch fehlende Niederschläge in der letzten Zeit gab der Bach diesmal nicht genug her.

Seit einigen Tagen tummeln sich nun schon die Kinder auf der Eisfläche. Völlig ungefährlich ist das Spielen auf dem Eis zwar nie, doch die Gefahr einzubrechen besteht hier nicht. „Die Kinder haben hier die Möglichkeit, gefahrlos Schlittschuh zu laufen“, versichert Bürgermeister Jürgen Schulz. Das Eis ist etwa zehn Zentimeter dick, und darunter kein kaltes Wasser, sondern der harte Parkplatzboden. Auch bei den Jugendlichen des Ortes kommt das Angebot sehr gut an: Wenn am Abend die jüngeren Kinder nach Hause und die Lichter am Parkplatz angehen, wird die Eisfläche zur Eishockey-Arena. Und damit das so bleiben kann, helfen die Jugendlichen auch gerne mit. Da wird auch schon mal eigenhändig der Schnee von der Oberfläche geräumt, damit es weiter gehen kann.

Ähnliche Pläne hatte man auch in Schwarzach. Auch hier wurde der Multifunktionsplatz im Stadtpark im Rahmen der Dorferneuerung so angelegt, dass er im Winter umfunktioniert werden kann. Leider war die Fläche bei der ersten Benutzung noch nicht vollständig durchgefroren, Eisschollen und Wasser auf der Oberfläche sind die Folge.

Die Benutzung ist aktuell nicht möglich. Eine Alternative sind die Mainwiesen, wo sich bei entsprechendem Niederschlag größere Pfützen bilden und dann zur natürlichen Eisfläche werden können. Doch auch dort sieht es aktuell schlecht aus.

Die nächsten Tage könnten Plusgrade und Regen bringen. Mit dem Schlittschuhvergnügen wäre es dann wohl vorerst vorbei. Wer also vorher noch einmal auf Kufen stehen will, sollte sich beeilen. Aber nur dort, wo es sicher ist.