Tödliche Karambolage auf der A 3 bei Biebelried

Bei einem Unfall auf der A 3 beim Biebelrieder Kreuz starb Ende Februar 2016 ein 34-Jähriger. Die Verursacherin musste sich jetzt vor Gericht verantworten.

Es ist der 29. Februar 2016, kurz nach 13 Uhr. Auf der A 3 in Richtung Frankfurt zwischen dem Biebelrieder Kreuz und Theilheim ist eine junge Frau mit ihrem Honda auf der mittleren Spur unterwegs. Als sie auf die linke Spur ziehen will, kommt es zur Katastrophe: Ein von hinten heranrauschender Audifahrer hat keine Chance: Er kollidiert mit dem Honda, schleudert nach rechts erst gegen einen und dann gegen einen weiteren Sattelzug, prallt dann gegen die Leitplanke, wird wieder auf die linke Spur katapultiert und bleibt schließlich entgegen der Fahrtrichtung stehen. Für den 34-jährigen Audifahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Quälende Schuldgefühle

Die 29-jährige Unfallverursacherin bleibt zwar bei dem Drama unverletzt. Doch sie wird auch eineinhalb Jahre später ihres Lebens nicht mehr froh: Trotz andauernder psychotherapeutischer Behandlung haben die quälenden Schuldgefühle bis heute nicht nachgelassen. Sie kommt einfach nicht mehr zurecht, hat immer wieder Selbstmordgedanken. Die Unfallbilder sind permanent in ihrem Kopf. Von ihrer Therapeutin bekommt sie „einen ausgeprägten Selbsthass“ attestiert. Dass sie selber ohne Schaden davonkam und ein anderer Mensch sterben musste – dass lässt die Frau geradezu verzweifeln.

Kaputtes Leben

Ein Stück weit sind es wohl diese Verzweiflung und das kaputt gegangene Leben seiner Mandantin, die den Anwalt der Frau Einspruch gegen einen Strafbefehl einlegen lassen. 120 Tagessätze zu je 50 Euro sowie ein Monat Fahrverbot – das war die vorgesehene Strafe gewesen. Der Verteidiger will zudem die Schuldfrage geklärt wissen: Trifft seine Mandantin wirklich der Vorwurf der Fahrlässigkeit – oder hätte sie den Unfall an jenem verhängnisvollen Tag vielleicht gar nicht verhindern können? Was wiederum zu einer Einstellung des Verfahrens führen könnte.

Bei der Verhandlung vor dem Kitzinger Strafgericht kommt deshalb den Ausführung des eingeschalteten Gutachters die entscheidende Bedeutung zu. Fakt ist: Der Audifahrer aus dem Landkreis Kitzingen war sehr schnell unterwegs – was an der Stelle auch nicht verboten ist. Der Wagen war zwischen 176 und 246 Stundenkilometer schnell. Genauer lässt sich das nicht eingrenzen, dafür war die Spurenlage nicht eindeutig genug: Die Unfallstelle zog sich durch das Schleudern über 300 Meter.

Bruchteil von Sekunden

Die 29-Jährige, so der Gutachter weiter, muss mit 98 bis 149 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Sie selber kann dazu nichts sagen – jegliche Erinnerungen scheinen weg zu sein. Was sich noch sagen lässt: Als die Frau mit dem Fahrspurwechsel begann, muss der Audi zwischen elf und 62 Meter entfernt gewesen sein. Mit einem Schulterblick wäre der Hintermann – zumindest theoretisch – zu sehen gewesen. Das Unfallopfer selber hatte keine Chance zu reagieren: Etwa 0,8 bis eine Sekunde vor dem Einschlag hat der 36-Jährige erkennen können, dass er mit seiner Beifahrerseite gegen den Honda knallt.

Das Gutachten macht zweierlei deutlich: Welche Kräfte in dem angenommenen Geschwindigkeitsbereich wirkten – und dass es um Bruchteile von Sekunden ging. Einen Kilometer pro Stunde schneller oder langsamer – und es wäre nichts passiert. Deutlich wird das an dem zurückgelegten Weg: Geht man von der Höchstgeschwindigkeit von 246 Stundenkilometern aus, würden pro Sekunde 68 Meter zurückgelegt. Oder anders herum: Bei einem Geschwindigkeitsunterschied von um die 100 km/h zwischen den beiden Autos wäre der Audi 0,1 bis 0,2 Sekunden später vorbei gewesen.

Schuld im unteren Bereich

Die Schuld der Unfallverursacherin, das steht durch die Aussagen des Spezialisten fest, liegt damit im unteren Bereich. Aber trotz der unfassbar knappen Geschichte hätte, da lässt die Staatsanwaltschaft nicht mit sich handeln, der Spurwechsel nicht eingeleitet werden dürfen. Das akzeptiert bei der Verhandlung am Mittwochmorgen schließlich auch der Verteidiger und beschränkt den Einspruch auf die Rechtsfolgen. Das bedeutet: Der Fall als solcher ist geklärt, der Fahrlässigkeitsvorwurf wird akzeptiert.

Damit geht es nur noch um das Strafmaß. Das Gericht verhängt eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 65 Euro, damit ist die Frau nicht vorbestraft. Ein Fahrverbot gibt es nicht. Es habe sich, so heißt es in der Urteilsbegründung, um eine Situation gehandelt, die auf Autobahnen „täglich auftritt“. Die Gefahr fahre auf Autobahnen immer mit: Minimale Fehler könnten jederzeit immense Folgen haben. Für die Frau bestehe durch das Urteil vielleicht die Möglichkeit, besser mit dem Vorfall abschließen und wieder „ein halbwegs normales Leben führen zu können“, so das Gericht abschließend.