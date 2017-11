Tochter sticht auf Mutter ein

Am Freitag hat eine 38-Jährige ihrer 70 Jahre alten Mutter in Schwarzenau mit einem Küchenmesser Verletzungen im Kopfbereich zugefügt. Die dringend Tatverdächtige befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg nun in Untersuchungshaft. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die 70-Jährige verständigte am Freitagvormittag gegen 10.15 Uhr das Polizeipräsidium Unterfranken und teilte mit, dass ihre 38-jährige Tochter ihr mehrfach mit einem Messer in den Kopf gestochen habe. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Kitzingen machten sich umgehend auf den Weg zum Haus der Familie nach Schwarzenau und trafen sowohl Mutter als auch Tochter vor dem Haus an, heißt es im Polizeibericht.

Frau widerstandslos festgenommen

Die im Kopfbereich verletzte Mutter, die jedoch ansprechbar war, gab nochmals an, dass ihre Tochter ihr mit einem Küchenmesser mehrmals in den Kopf gestochen habe. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt kam die 70-Jährige in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die 38-jährige Tatverdächtige bestätigte die Angaben ihrer Mutter und wurde noch vor Ort widerstandslos festgenommen. Sie musste die Nacht in einer Haftzelle verbringen, so der Polizeibericht weiter.

Die 38-jährige Frau wurde am Samstagvormittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft an. Die Tochter befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.