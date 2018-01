Thomas Bachmeier leitet Rewe-Markt in Wiesentheid

Seit Beginn des neuen Jahres ist Thomas Bachmeier (Bildmitte) Geschäftsführer des Rewe-Marktes in Wiesentheid in der Korbacher Straße. In den vergangenen Monaten wurde dort bereits einiges modernisiert. Künftig will Bachmeier verstärkt auf regionale Lieferanten setzen.

Wiesentheid war für Thomas Bachmeier bereits bekannt. Er legte am Steigerwald-Landschulheim sein Abitur ab. Danach absolvierte er eine Ausbildung zum Handelsfachwirt und war in verschiedenen Rewe-Filialen tätig. Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier wünschte dem neuen Marktleiter Erfolg. Er hoffe, dass auch der seit einiger Zeit direkt daneben geplante Drogeriemarkt in Kürze mit dem Bau beginne. Zur Übernahme gratulierte auch Rewe-Gebietsmanager Andreas Schmidt (links).

Zu Weihnachten hatte der Rewe-Markt mit seinem neuen Geschäftsführer gleich ein Geschenk für Wiesentheids Rot-Kreuz-Gruppe. Sie erhielt 500 Euro aus einer Spendenaktion, die zusammen mit dem Christbaumverkauf ablief. Außerdem wurde gleichzeitig beim Verkauf von Lebkuchen und Glühwein noch einmal ein Erlös von 250 Euro gemacht, der an die Kinderkrebsstation in Würzburg gehen soll.