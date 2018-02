Thema Kinderkrippe lässt die Wogen erneut hoch schlagen

Mit über 50 Bürgern wurde die Bürgerversammlung in der Marktgemeinde zu einer für Wiesentheider Verhältnisse gut besuchten Veranstaltung. Dort bekamen die Bürger nicht nur die aktuellen Zahlen und Informationen aus der Gemeinde präsentiert. Sie erhielten auch einen Eindruck über den nach wie vor im Gemeindeparlament schwelenden Zwist, was die Debatte zum Thema Neubau einer Kinderkrippe betrifft. Immer wieder griffen bei dem Thema in der Bürger-Versammlung auch anwesende Gemeinderäte ein.

Gegen Ende wurde es einem Zuhörer zu viel damit. „So viel Parteipolitik wie heute haben ich in den 35 Jahren, in denen ich nun in die Bürgerversammlungen gehe, noch nicht erlebt. Wir sollten erst einmal Wiesentheider sein, dann Parteipolitiker“, sprach Gerhard Fehlbaum klare Worte. Der Senior muss wissen, wovon er spricht, schließlich saß Fehlbaum einige Jahre selber für die CSU im Gemeinderat und war Bürgermeister-Stellvertreter.

Zum längst noch nicht abgekühlten heißen Eisen Kinderkrippe versuchte Bürgermeister Werner Knaier zunächst, in der Versammlung aufzuklären. In letzter Zeit sei dazu „viel Papier gequält“ worden. Er erläuterte den Bedarf, wie viele Plätze derzeit bestehen und wie viele künftig nötig sind. Auf Antrag des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen musste das zuletzt auch die Rechtsaufsicht des Landratsamtes noch einmal tun, nachdem man dem Bürgermeister falsche Zahlen beim Bedarf vorgeworfen hatte.

Ein Flugblatt des Ortsverbandes mit weiteren Vorwürfen gegen Knaier wie „Fehlinformationen“, „Unterlagen vorenthalten“, „Sitzung absagen“, das kurz zuvor von den Grünen in Wiesentheid verteilt worden war, hatte Wirbel ausgelöst. Knaier trug das Ergebnis der Behörde vor. Es besagt, dass es keinen Anlass zur Beanstandung gebe, und keinen Bedarf gebe, um gegen ihn zu ermitteln. Sein Verhalten sei also einwandfrei gewesen, so Knaier. Das Flugblatt habe ihn „geärgert, ich finde diese Hetze keinen guten Stil. Man muss nicht alles hinterfragen.“

Bürgerin Rosemarie Lang meldete sich und dankte für die Aufklärung. Sie verstehe nicht, dass von einer Seite immer wieder versucht werde, Keile dazwischen zu treiben. Später äußerten sich mehrere Gemeinderäte teils recht ausführlich zu dem Thema aber auch zum umstrittenen angedachten neuen Baugebiet in Richtung Feuerbach. Ob nicht Bauflächen an anderer Stelle, etwa rechts der Straße nach Prichsenstadt, sinnvoller wären, schlug Bürgerin Andrea Drexelius vor. Dort habe man keine Grundstücke bekommen, weil die Besitzer nicht verkaufen wollten, antwortete Bürgermeister Knaier.