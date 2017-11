RÜDENHAUSEN vor 20 Minuten

Theater im Weinkeller

Im Rüdenhäuser „Weinkeller am Schloss“ wird am Samstag, 25. November, um 19 Uhr Theater gespielt. Herbert Ludwig, bekannt aus dem Würzburger Chambinzky Theater, gibt zusammen mit der Schauspielerin Sylvia Oelwein den „Bösendorfer“. Eine bitterböse Telefon-Komödie die durch den Wiener Schauspieler Helmut Qualtinger bekannt wurde. Den Einakter für zwei Personen geschrieben hat Ferenc Karinthy. Im zweiten Teil des Abends wird Ludwig Auszüge aus der „Bayerischen Weltgeschicht“ von Michel Ebauer vortragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Eintritt beträgt 25 Euro inklusive einem Paar Bratwürste mit Sauerkraut und Brot. Plätze können per E-Mail unter karl@castell-ruedenhausen.de oder (09383) 7044 reserviert werden.