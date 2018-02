BÜTTHARD vor 1 Stunde

Temposünder

Erneut zeigte sich bei einer Tempokontrolle, dass die Verkehrsmoral vieler Kraftfahrer zu wünschen übrig lässt. Im Rahmen einer Lasermessung der Ochsenfurter Polizei auf der B 19 bei Bütthard mussten am Mittwochnachmittag innerhalb von zwei Stunden neun Fahrzeugführer beanstandet werden. Besonders beunruhigt die Tatsache, dass sich sechs Autofahrer bei erlaubten 100 km/h in einem Geschwindigkeitsbereich bewegten, der ein Verwarnungsgeld nicht mehr zulässt. Sie fuhren zwischen 26 und 34 km/h zu schnell, was Geldbußen von 70 bis 120 Euro und jeweils einen Punkt im Verkehrs-Zentralregister nach sich zieht. Der traurige Spitzenreiter brachte es auf 134 Stundenkilometer und schrammte damit knapp an einem Fahrverbot vorbei.