Tausend Trauergäste in Abtswind

„Wir erinnern uns gern an dich, lieber Steffen, wie du im Smoking und mit Sonnenbrille zur Weihnachtsfeier gekommen bist, ins ,Mix Casino Royal'“, sagte Silke Wurlitzer, Geschäftsführerin von Kräuter Mix in Abtswind, und für einen Wimpernschlag huscht ein kaum sichtbares Lächeln über die Gesichter der Mitarbeiter. Es waren diese fröhlichen Momente, an die sich nicht nur die Mitarbeiter an Steffen Mix erinnern wollen. Der 27-Jährige war am Sonntag bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen, und zur Beisetzung auf dem Friedhof Abtswind waren gut 1000 Menschen gekommen. Menschen, denen Steffen Mix in irgend einer Weise nahe stand. Als Fußballer und später Schiedsrichter beim TSV und der Schiedsrichtergruppe Gerolzhofen, als Vereinsmitglied, als Freund und Nachbar. Und als Chef-Einkäufer der elterlichen Firma, die in der vierten Generation in Familienhand ist und in der er seine Aufgabe weltweit ausfüllte.

Ideen und Visionen

Schon als Schüler und später nach seinem Master (Internationale BWL) war er in der Firma groß geworden und hatte sie durch seine Ideen und Visionen maßgeblich mitgeprägt. „Der Tod hat durch die Hintertür zugeschlagen, wir sind ohnmächtig und begreifen es nicht“, sagte Dekan Peter Göttke in seiner Trauerpredigt, und: „Was wir für ihn tun können ist, ihn nicht zu vergessen.“ Das Leben Steffens, ergänzte Wurlitzer, „lebt weiter in uns“. Und auf der Homepage www.steffen-mix.de , auf der kondoliert werden darf. Dort findet sich auch die Nummer eines Spendenkontos, mit dessen Geld Steffens soziale und sportliche Projekte weiter finanziert werden sollen.

Jürgen Pfau, Vize-Präsident und Bezirksvorsitzender des bayerischen Fußballverbandes, würdigte mit leicht zittriger Stimmer die Erfolge Mix' als Schiedsrichter. „Du warst als Mitglied des Lehrteams Vorbild für viele Jungschiedsrichter“, so Pfau.

Unerfüller Wunsch

Leider bleibe nun der Wunsch Steffens, in der Bundesliga zu pfeifen, unerfüllt. Ein Satz, bei dem Helmut Hack, Präsident des Fußball-Zweitligisten Greuther Fürth und Gast, fast unmerklich nickte.

Als Zeichen ihrer Trauer ließen die Mitarbeiter von Kräuter Mix weiße Ballons in Herzform in die Luft steigen. Die Drei-Schicht-Produktion war für die Beisetzung unterbrochen worden. Der Vorsitzende des TSV Abtswind, Ulrich Zehnder, sprach von einem "schweren Schlag, Steffen war ein guter Freund und Vereinskamerad". Steffen war als Kind zum Fußball gekommen, hat sich wegen einer Verletzung aber später für eine Karriere als Schiedsrichter entschieden. "Wir haben im Fernseher immer deine Spiele angeschaut und waren stolz darauf, wie würdig du unseren kleinen Ort Abtswind vertreten hast", so Zehnder.