Tausch dich glücklich

Rasch gingen in der Jahresversammlung des Heimat- und Ortsverschönerungsvereins Sulzfeld (HOV) die Neuwahlen über die Bühne. Dabei gingen die Vorsitzenden Bärbel Faschingbauer und Bernd Moser in eine weitere Amtszeit, wie auch ihre Stellvertreterin Helene Beck. Als Schriftführerin fungiert Sibylle Grom und die Kassengeschäfte verantwortet Katja Schröder.

Die Vorsitzenden gingen auf die Aktivitäten des Vereins ein. „Wir sind mehr als ein Dorforchester“, davon sind die Musiker des Vereins überzeugt, die in der Kulturwerkstatt Lehrerwohnhaus eine feste Bleibe gefunden haben.

Fester Bestandteil

Seit 2008 ist das Sulzfelder Jugendorchester ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens im Dorf. Oliver Hummel aus Gelchsheim studiert mit dem Orchester ein breites Repertoire von Pop bis Klassik ein, was beim Publikum oft sehr gut ankommt. Dabei schnuppern die jüngsten Musiker im Mini-Orchester Konzertluft, bevor sie zu den Großen wechseln. Einmal im Jahr feilen die Musiker bei einem intensiven Probenwochenende an ihrer musikalischen Entwicklung. Dazu trägt auch die Zusammenarbeit mit dem Röttinger Jugendensemble bei.

Die wöchentlichen Proben finden an Donnerstagen um 18.45 bis 19.45 Uhr statt, das Mini-Orchester probt mittwochs von 17.45 bis 18.45 Uhr. Heuer bietet das Orchester wieder das Muttertagskonzert und umrahmt den Weihnachtsmarkt.

Die Pläne für 2018

Für 2018 hat sich der Verein einiges vorgenommen, wie die Pflanzaktionen am 24. März, 5. Mai und 20. Oktober. „Schön bunt reicht uns nicht“, hat sich der Verein auf seine Fahnen geschrieben. Der Verein sorgt für die Bepflanzung von Kübeln und Kästen und bietet auch gartenpädagogische Veranstaltungen für Kinder.

Treffpunkt eingerichtet

Der Heimat- und Ortsverschönerungsverein hat ein Büchercafé als wöchentlichen Treffpunkt zum Büchertauschen, Spielen, Ratschen und mehr zum Leben erweckt. Der Verein organisiert neben Kinderprojekten einen Herbst- und Erntedankmarkt am 7. Oktober in der Kulturwerkstatt Lehrerwohnhaus und lädt zur Veranstaltungsreihe „Adventstüren“ ein.

„Tausch dich glücklich“, haben die Verantwortlichen eine nur an Frauen gerichtete Kleidertauschaktion überschrieben, die am 9. März ab 19 Uhr im Lehrerwohnhaus stattfindet. „Ran an die Bretter“, heißt die von Martin Brennfleck initiierte Aktion für Schachinteressierte. Die regelmäßigen Schachabende richten sich an Interessierte ab 7 Jahren. Wer die Geheimnisse des Schachspielens vertiefen will, kann sich dazu jederzeit an Martin Brennfleck wenden.