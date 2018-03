Taschendieb entkommt mit 250 Euro

Mal eben noch die Wochenendeinkäufe machen – für eine 59-jährige Frau sollte es am Freitag zwischen 10.55 Uhr bis 11.43 Uhr ganz anders kommen. In einem Einkaufsmarkt Am Dreistock in Kitzingen klemmte sie während des Einkaufs ihre Handtasche zwischen der Einkaufswagenaußenseite und einem Waschmittel ein.

An der Kasse bemerkte sie laut Polizeibericht dann das Fehlen ihrer Handtasche. Laut Angaben der Frau kann ihr die Tasche nur durch einen Unbekannten während einer kurzen Unaufmerksamkeit gestohlen worden sein.

Die Geschädigte konnte sich daran erinnern, dass sie von dem vermeintlichen Dieb angerempelt wurde. Dieser Tatsache schenkte sie aber keine weiter Aufmerksamkeit. Der Mann wurde von ihr folgendermaßen beschrieben: Etwa 1,65 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, schlank, schwarzes, kurzes Haar.

In der gestohlenen Handtasche befand sich neben persönlichen Dokumenten noch Bargeld von rund 250 Euro.