Foto: Foto: Kerstin Schiersch

(ppe) Unter dem Motto „Tanzen macht stark“ war Tanzlehrer Riad von den KDS Tanzschulen in der Grundschule Kleinlangheim zu Gast. Riad begeisterte die Mädchen und Jungen aus allen Jahrgangsstufen mit Hip-Hop-Moves zur coolen Musik, heißt es in einer Mitteilung. Kindern und Jugendlichen fehle es häufig an Selbstbewusstsein. Die Ursachen dafür seien unterschiedlich begründet: Bewegungsmangel, Übergewicht, seelische und körperliche Gewalt seien nur einige Gründe. Diese Umstände führten oft zu einem Teufelskreis, den die Kinder alleine kaum bewältigen könnten. Tanzen und Bewegung könnten diesen Kreis aber durchbrechen, heißt es abschließend.