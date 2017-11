Tanzen lernen mit Melanie und Raffaella

Nicht nur die „Großen“ können im Kitzinger Tanzclub (KTC) tanzen lernen. Seit Jahren hat der KTC auch eine Mickey-Mouse- und Disco-Kids-Gruppe für Kinder und Jugendliche ab vier Jahren. In der Mickey-Mouse-Gruppe (4-6 Jahre) und der Disco-Kids-Gruppe (7-14 Jahre) werden die Jüngsten in spielerischer Weise an das Tanzen herangeführt, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs.

Seit Oktober stehen die beiden Gruppen unter der neuen Leitung von Raffaella Fasel und Melanie Somogyi. Die beiden jungen Tanzlehrerinnen tanzen seit Jahren im KTC. Raffaella Fasel ist als Studentin der Sonderpädagogik sowohl im Tanzen, als auch im Umgang mit Kindern geschult. Melanie Somogyi bringt als Turniertänzerin ihr besonderes tänzerisches Können ein.

Im Vordergrund des Unterrichts steht die Freude an der Bewegung und am Tanzen. Step by step werden kleine Choreographien einstudiert, bzw. je nach Kindesalter an das „richtige“ Tanzen in der Jugendgruppe ab 14 Jahren hingeführt, so die Mitteilung.

Wer Interesse hat, an der Mickey-Mouse- oder Disco-Kids-Gruppe teilzunehmen, kann jederzeit Montags von 16.30 bis 17.15 Uhr (Mickey-Mouse-Gruppe) oder von 17.15 bis 18 Uhr (Disco-Kids-Gruppe) in das Kolosseum in Kitzingen zum „Schnuppern“ kommen.

Weitere Informationen erteilt der Vorsitzende des KTC Markus Hesterberg unter Tel. (0 93 32) 39 56.