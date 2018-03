Tag der offenen Tür am Gymnasium Marktbreit

1 / 1

Foto: Foto: Ulrike Dietrich-Knobling

(ppe) 110 Grundschulkinder kamen in Begleitung ihrer Eltern, um das Gymnasium Marktbreit kennenzulernen, teilt die Schule mit. Während die Eltern Informationen von Oberstudiendirektor Friedhelm Klöhr erhielten, wurden die Kinder in die Vielfalt des Schullebens eingeführt. Anschließend wurden sie selbst aktiv: Schülerinnen aus dem P-Seminar „Sport nach eins“ studierten mit den Kindern einen Tanz ein, den sie den Eltern präsentierten. Abgerundet wurde das Programm durch den Einblick in die Räume der offenen Ganztagsschule.