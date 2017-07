Tag der offenen Gärtnereien am 23. April

Sie blüht von Ende April bis zum ersten Frost mit immer neuen Herzmustern und einer beeindruckenden Blütenfülle: „Sinnliche Sissi“ heißt die Pflanze und wurde von den bayerischen Gärtnern zur „Bayerischen Pflanze des Jahres 2017“ gewählt. Beim Tag der offenen Gärtnereien in Etwashausen am Sonntag, 23. April, steht sie neben vielen anderen Attraktionen mit im Mittelpunkt des Interesses.

Wie in jedem Jahr präsentieren sich die Gärtnereinen aus Etwashausen rechtzeitig zum Auftakt der Gartensaison mit einem eigenen Tag der offenen Gärtnerei. Dabei darf natürlich die Pflanze des Jahres nicht fehlen – aber sie ist sicher nur ein Teil des Riesenangebots an Blumen- und Gemüsepflanzen den die Kunden an diesem Sonntag erwartet. Denn die Betriebe sind – wie in jedem Jahr – auf diesen Tag bestens vorbereitet.

Auftakt ist um 10 Uhr mit der offiziellen Eröffnung in der Gärtnerei Hummel in der Marktbreiter Straße gleich am Kreisverkehr. Mit dabei sind die Gärtnereien Lauk in der Flugplatzstraße 17, die AWO gleich nebenan in der Flugplatzstraße 15 und Heinrich Lang in der Flugplatzstraße 9.

Unterwegs mit „Gärtner-Taxi“

Wer mag, kann einen Rundgang durch Etwashausen unternehmen, sich aber auch bequem vom „Gärtner-Taxi“ von Betrieb zu Betrieb chauffieren lassen. Die Abfahrt ist hinter dem Aqua-Sole, bei jeder der teilnehmenden Gärtnereien wird Halt gemacht, dort kann aus- aber auch zugestiegen werden. Zusätzlich wird ein kostenloser Shuttle-Bus ab der Bushaltestelle E-Center zum Kitzinger Frühling auf der anderen Mainseite angeboten.

Allen Gärtnereien gemeinsam ist das Angebot an vielen Blumen- und Gemüsepflanzen – ob für den Balkon und die Terrasse, den Vorgarten, den Nutzgarten oder den kleinen Kräutergarten.

Jede der Gärtnereien hat an diesem Tag ihre eigen Attraktion: Bei Lauk in der Flugplatzstraße steht zusätzlich ein Grillmobil. Wer es weniger herzhaft mag, wird am Kuchenbuffet des Kindergartens St. Michael fündig. Hier können auch Bodenproben aus dem eigenen Garten zur Untersuchung abgegeben werden und es wird Gemüse aus Kitzinger Anbau verkauft.

Den Verein für Kakteen und Pflanzenkunde Würzburg kann der Besucher bei der Gärtnerei Hummel erleben. Hier sorgt die Burschenschaft Etwashausen für das leibliche Wohl. Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg bereit.

Wieder dabei ist heuer die AWO-Gärtnerei in der Flugplatzstraße. Dort erhalten Gartenbesitzer bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen viele Informationen und Beratung zur Gartengestaltung und zum Landschaftsbau.

Neben der Blume des Jahres zeigen die Gärtnereien auch das „Gemüse des Jahres“: die Naschpaprika Dulcita. Jeder Gartenliebhaber kann diese Pflanze, die eigentlich aus dem sonnigen Süden stammt, nun auf Balkon, Terrasse oder im Garten anbauen und die süßen Früchte selbst ernten.