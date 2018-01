TSV Abtswind: Neuer Rekord bei den Sportabzeichen

Die Zahl der Sportabzeichen beim TSV Abtswind steigt von Jahr zu Jahr. Mit 44 verliehenen Plaketten in Gold, Silber und Bronze hat der 510 Mitglieder große Verein in der Saison 2017 einen neuen Höchststand erreicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mehrzahl der Sportabzeichen errangen Kinder und Jugendliche. Auch viele Neulinge stellten sich erfolgreich den Prüfungen in der Leichtathletik, beim Radfahren, Schwimmen und Walken.

Abtswinds Vorsitzender Ulrich Zehnder und Sportabzeichen-Prüferin Andrea Ludwig zeichneten beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Abtswind die Teilnehmer für ihre Leistungen im vergangenen Sommer mit Anstecknadeln und Urkunden aus.

50 Abzeichen sind Ziel für 2018

Nach 36 Sportabzeichen im Vorjahr stellte der Verein abermals einen neuen Rekord auf. „Das Angebot wird bei uns gerne angenommen“, stellte Andrea Ludwig fest. „2018 wäre es schön, wenn wir die Marke von 50 Abzeichen erreichen.

“ 28 Kinder und Jugendliche sowie 16 Erwachsene trainierten im zurückliegenden Prüfungszeitraum in verschiedenen Sportarten und Disziplinen, um ihre körperliche Leistungsfähigkeit in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination unter Beweis zu stellen. Von den 44 Teilnehmern erreichten 35 Gold, sieben Silber und zwei Bronze, heißt es weiter.

Erfreulich war auch die Zahl derer, die das Sportabzeichen zum ersten Mal erwarben: 17, darunter acht Erwachsene, feierten ihre Premiere beim traditionsreichen Fünfkampf des Breitensports. „Neben Fußball, Korbball, Gymnastik und Tanz ist auch das Sportabzeichen nicht mehr aus unserem Vereinsangebot wegzudenken“, sagte Ulrich Zehnder.

Unterstützung für Kunstrasenplatz

Sein Dank ging an die beiden Prüfer Andrea Ludwig und Günter Markert sowie an Dietmar Koos, der beim Radfahren Unterstützung leistete. Abtswinds Bürgermeister Jürgen Schulz freute sich, dass viele der über 850 Einwohner beim TSV Sport treiben. Um die Zukunft des Vereins zu sichern, unterstützt die Gemeinde in diesem Jahr den Bau eines Kunstrasenplatzes und eines neuen Funktionsgebäudes mit insgesamt 400 000 Euro.