Surinam im Blick

„Surinam, wo liegt denn das?!“ Dies fragten sich rund 100 Frauen im Paul-Eber-Haus bei der Vorstellung dieses Landes zum Weltgebetstag. In Kitzingen findet er statt am Freitag, 2. März, 19 Uhr, im Katholischen Dekanatszentrum in der Schrannenstraße. Das Motto in diesem Jahr lautet: Gottes Schöpfung ist sehr gut.

Das kleinste Land Südamerikas ist so selten in den Schlagzeilen, dass viele Menschen nicht einmal wissen, auf welchem Kontinent es sich befindet. Auf einer Fläche halb so groß wie Deutschland vereint das Land afrikanische und niederländische, kreolische und indische, chinesische und javanische Einflüsse.

Die Surinamerinnen bezeichnen sich selbst als „Moksi“, als einen Mischmasch aus vielen verschiedenen Ethnien, die aus vier Kontinenten zusammengewürfelt wurden.

Surinam liegt im Nordosten Südamerikas, zwischen Guyana, Brasilien und Französisch-Guyana. Dank seines subtropischen Klimas ist eine vielfältige Flora und Fauna mit üppigen Riesenfarnen, farbenprächtigen Orchideen und über 1000 verschiedenen Arten von Bäumen entstanden.

Rund 90 Prozent Surinams bestehen aus teils noch vollkommen unberührtem Regenwald. Ameisenbären, Jaguare, Papageien und Riesenschlangen haben dort ein Zuhause gefunden. Ein Großteil der 540 000 Einwohnern leben in Küstennähe, die meisten jedoch in der Hauptstadt Paramaribo. Dort befindet sich auch die als Unesco-Weltkulturerbe geschützte Synagoge neben einer Moschee; christliche Kirchen und ein Hindutempel sind nur wenige Häuserblocks entfernt.

Missionare brachten einst den christlichen Glauben, heute sind fast die Hälfte der Bevölkerung christlich. Neben der römisch-katholischen Kirche spielt vor allem die Herrnhuter Brudergemeinde eine bedeutende Rolle.