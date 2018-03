Sudetendeutsche werden immer weniger

Der Sudetendeutsche Altenclub Kitzingen in der Sudetendeutschen Landsmannschaft wählte in seiner Jahreshauptversammlung im Sudetenheim in Kitzingen einen neuen Vorstand.

Vorsitzender Gottfried Blasinger beklagte, dass die Zahl der Mitglieder alljährlich geringer werde. Derzeit zählt der Altenclub noch 26 Mitglieder, von denen immerhin 14 an der Versammlung teilnahmen.

Aufgrund der Mitgliederentwicklung und des steigenden Durchschnittsalters musste sich die Vereinsleitung inzwischen von traditionellen Vorhaben verabschieden und die einst beliebten Ausflugsfahrten 2017 mangels Beteiligung absagen. Wenigstens, so Blasinger, seien die Kaffeenachmittage im Sudetenheim am Galgenwasen noch gut besucht und konnten stattfinden, so dass immerhin elf Veranstaltungen zu verzeichnen waren.

Unter der Wahlleitung des Kreisvorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft Claus Lux wurde in neuer Vorstand gewählt. Gottfried Blasinger wurde wieder Vorsitzender und übernahm zusätzlich die Vermögensverwaltung. Stellvertretende Vorsitzende bleibt Gerda Bardwell. Neue Schriftführerinnen wurden Hannelore Förster und Susanne Steffek.

Als Beisitzer fanden sich Gerti Schindler, Johanna Budich und Alfred Riedl, die Kasse prüfen wie bisher Karl-Heinz Neubert und Inge Beier.

Blasinger verband den Abschluss der Versammlung mit der Hoffnung, dass Vorstand und Verein die nächsten drei Jahre noch bewältigen werden.