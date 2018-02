DETTELBACH vor 2 Stunden

Stromkasten umgefahren

Ein ortsunkundiger Fahrer eines Sattelzuges blieb am Montagmittag in der Langen Länge in Dettelbach beim Abbiegen an einem Stromverteilerkasten hängen und riss ihn um. Schaden laut Polizeibericht: 1500 Euro.