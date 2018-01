Streng geheimer Ehrenpreis für Olaf Seifert

Das Weintourismus-Symposium in Iphofen nutzte der Tourismusverband Franken auch, um seinen in diesem Jahr scheidenden Geschäftsführer Olaf Seifert mit dem zum ersten Mal verliehenen Ehrenpreis „Franken - Wein.Schöner.Land“ zu bedenken – eine bis zum Symposium vor dem Preisträger geheim gehaltene Verleihung.

Seit 1987 dabei

Seifert leitet den Verein mit seiner Geschäftsstelle in Nürnberg seit dem Jahr 1987 und wird im Laufe dieses Jahres in Ruhestand gehen. Die Laudatio hielt Hermann Kolesch, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim.

Weitere Preise

Die ehemalige Deutsche Weinkönigin Nicole Then-Plannasch, die das Symposium moderierte hatte aber noch mehrere Preise der Kampagne Franken – Wein.Schöner.Land! mit dabei. In der Kategorie Winzer und Weine räumte das Weingut Römmert aus Volkach ab. Das Weingut Müller aus Hammelburg wurde in der Riege Zu Gast beim Winzer ausgezeichnet. Das Gasthaus zum Hirschen im Würzburger Stadtteil Lengfeld erhielt den Preis in der Kategorie Gasthäuser und Weinstuben. Bei Weinbars und Weinbistros war die Weinbar Fahr away aus Volkach erfolgreich. Unter dem Motto Feines aus Weinfranken hatte der Hofladen Hagenmühle aus Willanzheim die Nase vorn.

Die KissVino Regionalvinothek Frankens Saalestück aus Bad Kissingen erhielt die Urkunde in der Sparte Vinotheken. Und als Gästeführer Weinerlebnis Franken wurde in diesem Jahr Reiner Stein aus Hammelburg gekürt.

Zahlreiche Fachvorträge

Für das Weintourismus-Symposium hatten die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, der Fränkische Weinbauverband, der Tourismusverband Franken sowie die Weinstadt Iphofen ein Vortragsprogramm mit Referenten aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis erarbeitet. Mit dem diesjährigen Schwerpunkt Digitalisierung im Tourismus sollten vielfältige Anregungen für die einschneidenden Veränderungen im Bereich des Weintourismus durch den Einsatz digitaler Kommunikationstechnologien gegeben werden. Ein Beispiel: In ihrem Vortrag „Genuss 4.0 – Von smartem Genuss, begehbaren Kochbüchern und der Suche nach dem Echten“ berichtete Ines Melzer, Senior Director der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) Nürnberg von der Küche im Internet-Zeitalter.