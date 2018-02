Streit um Vorkaufsrecht auf dem Schwanberg: Iphofen wartet ab

Während die Idee einer Seilbahn auf den Schwanberg besonders im Iphöfer Fasching derzeit gewürdigt wird, verlagert sich die politische Diskussion auf das Vorkaufsrecht für Wald- und Wiesenflächen auf dem Schwanberg.

Hintergrund ist, dass die Stadt Iphofen im Frühjahr vergangenen Jahres 146 Hektar Wald- und Wiesenflächen vom Fürstenhaus Castell-Rüdenhausen erworben hat. Die Flächen waren damals schon geraume Zeit zum Kauf angeboten worden. Die Gemeinde Rödelsee allerdings wollte laut Bürgermeister Burkhard Klein kein Waldbesitzer werden, sondern hatte und hat nach wie vor Interessen an einzelnen Flächen, die für die Entwicklung der Gemeinde bedeutsam seien. Die hat sie aber einzeln nicht bekommen. Vielmehr machte den Deal die Stadt Iphofen, die die gesamten Flächen kaufte, „aus rein forstwirtschaftlichen Interessen“, wie Iphofens Bürgermeister Josef Mend gegenüber dieser Zeitung betonte. Mit dem Kauf habe man auch Verantwortung übernommen.

Ältere Unterlagen als Beleg

Da die Stadt Iphofen mittlerweile als Eigentümer der Flächen eingetragen ist, Rödelsee aber nicht zum Thema Vorkaufsrecht gehört worden war, ist Bürgermeister Burkhard Klein aktiv geworden, denn er hält diesen Eintrag für rechtswidrig. Mittlerweile liegt eine Anfrage des den Kauf abwickelnden Notariats aus Würzburg vor. Und der Rödelseer Gemeinderat ist gewillt, ein Vorkaufsrecht auszuüben. Ein solches glaubt Bürgermeister Klein aufgrund älterer Unterlagen auch belegen zu können.

Josef Mend gibt sich in dieser Angelegenheit gelassen. Ihm liegt offiziell noch nichts vor, kennt die Thematik Vorkaufsrecht nur aus Presseveröffentlichungen. „Ich kann nicht beurteilen, ob es einer verwaltungsrechtlichen Überprüfung Stand hält“, sagte er. Wenn die Gemeinde Rödelsee ein Vorkaufsrecht für sich beansprucht und entsprechende Unterlagen vorliegen, werde er getreu der Geschäftsordnung verfahren und das Thema in den Stadtrat bringen, wo dann über das weitere Vorgehen entschieden werde.

Rechtsgrundlagen unklar

Zudem kennt Mend die Rechtsgrundlagen der Gemeinde Rödelsee nicht, auf die sich Klein beruft. Deshalb könne er diese auch derzeit nicht bewerten. Für den Vollzug des Kaufes sei der beauftragte Notar zuständig. Warum das Notariat erst jetzt eine Anfrage an Rödelsee richte, wisse er nicht, da mit der Abwicklung eben das Notariat beauftragt worden sei und dies eigentlich eine 08/15-Anfrage sei. Die Stadt Iphofen habe lediglich die Mitteilung bekommen, dass der Eintrag ins Grundbuch erfolgt sei.

Über den Kauf an sich hält sich Mend an die Vereinbarung mit dem Verkäufer: nämlich Stillschweigen. Ansonsten steht Mend offen Gesprächen mit der Gemeinde Rödelsee gegenüber, was Entwicklungen auf dem Schwanberg betrifft, wobei er anmerkt, dass bestimmte Themen, wie zum Beispiel die Seilbahn, alle Schwanberg-Gemeinden beträfen.