KITZINGEN vor 1 Stunde

Stoßstange zerkratzt

Am Donnerstagvormittag hatte ein 33-jähriger Mann seinen schwarzen BMW in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Marktbreiter Straße geparkt. Als er nach einer halben Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkam, war ein bisher Unbekannter, vermutlich mit dem Einkaufswagen, gegen die hinter Stoßstange geprallt und hatte diese dabei zerkratzt. Schaden laut Polizeibericht: 300 Euro.