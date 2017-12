„Storchennest“-Rohbau wird für Neubau abgerissen

Der Sand- und Kiesabbau zwischen Marktsteft und Kitzingen geht weiter.

Am Montagabend lag dem Stadtrat Marktsteft der Antrag der Firma Wüffert auf Erweiterung der Kiesgrube auf Kitzinger Gemarkung und einer Tieferlegung der Ausbausohle vor. Die Entscheidung der Stefter Räte bezog sich dabei nur auf eine größere Ausbeutungstiefe, die von jetzt genehmigten 25 Metern auf 35 Meter erfolgen soll. Nach Auskunft von Bürgermeister Thomas Reichert reicht das Sand- und Kiesvorkommen auf bis zu 50 Meter Tiefe, was allerdings nicht in Gänze ausgeschöpft werden soll. In der Grube soll laut Antrag noch bis Ende 2023 gebaggert werden; anschließend soll die Wasserfläche als Rückzugsgebiet erhalten bleiben.

Weitere Punkte dieser Ratssitzung:

• Erneut lag zum Bauvorhaben Im Storchennest 1 in Michelfeld ein Bauantrag vor – diesmal wegen einer Koppel. Der ehemalige Aussiedlerhof am Waldrand in Richtung Sickershausen sollte bislang zu einem großzügigen Gebäudekomplex umgebaut werden. Die Privilegierung als landwirtschaftliches Anwesen im Außenbereich hielt der Bauwerber durch Pferdehaltung aufrecht. Derzeit arbeitet dort allerdings ein Abrissbagger, der die bereits erstellten Rohbauten abbricht, um nun einer Bungalowanlage Platz zu machen. Der aktuelle Antrag sieht eine Koppelanlage für Ziegen und Pferde im westlichen Bereich vor. Diesem Antrag stimmten die Marktstefter Stadträte zu.

• Als „Erfolgsgarant“ bezeichnete Reichert die Ferienpassaktion von Stadt und Verwaltungsgemeinschaft. In diesem Jahr wurden 57 Pässe verlängert und weitere 28 neu ausgestellt. Noch einmal bedankte sich der Bürgermeister bei den ehrenamtlichen Helfern, für die es von der Stadt bereits ein Helferessen gegeben hatte.

• Erfreut zeigten sich die Räte über den neuen Fahrplan des öffentlichen Personennahverkehrs ab Januar 2018. Denn sowohl Marktsteft, als auch Michelfeld werden ab da im Ein- bis Zweistundentakt in Richtung Kitzingen und Marktbreit angefahren.

• Von einem „ereignisreichem Jahr 2017“ sprach Bürgermeister Thoms Reichert in einem kurzen Jahresrückblick. Aufgrund der angespannten Haushaltslage habe der Rat versucht, sich ein Stückweit einzuschränken, um für die Folgejahre ein finanzielles Polster anzulegen. Besonderen Dank sprach er gegenüber seinen beiden Stellvertretern Dieter Lang und Otmar Senft für die Vertretung des Bürgermeisters aus. Reicherts Wunsch für 2018: eine weitere konstruktive Zusammenarbeit im Stadtrat, die durchaus von Diskussionen geprägt sein dürfe.