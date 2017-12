Stimmungsvoll und erfrischend

Am Mittwoch vor Weihnachten hatte das Armin-Knab-Gymnasium zum Weihnachtskonzert eingeladen. Anders als in den vergangenen Jahren fand es dieses Mal in der St. Johannes Kirche statt. Eine sehr gute Entscheidung, denn die Akustik und auch der Raum an sich bildeten den optimalen Rahmen für eine weihnachtliche Feierstunde, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Die Technikgruppe tauchte Decke und Wände teilweise in blaues, teilweise in grünes Licht, Kerzen an den Bänken ergänzten das stimmungsvolle Bild. So war es ein Leichtes, mit den zahlreichen musikalischen Beiträgen die Herzen der Zuhörer zu erfreuen.

Die Bläserklassen machten den Anfang mit strahlenden Klängen und nicht nur die kleinsten Bläserkinder zeigten ein sehr erfreuliches Niveau. Blitzsauber und exakt brillierte das Symphonische Blasorchester, von Michael Mauer sensibel geführt, mit „Exodus Song“ und „Christmas Magic“.

Der Unterstufenchor unter der Leitung von Jessica Unsinn intonierte frisch und anrührend John Lennons „Merry Xmas“ und „Hört den Glockenklang“. Die Padua-Band sang ein erfrischendes „Lemon Tree“. Auch die Orgel kam zum Einsatz. Anne Gegner spielte souverän Praeludium und Fuge von Vincent Lübeck.

Anschließend trat Burkard Fries, der auch die Gesamtleitung innehatte, mit dem Schulchor auf, der mit dem Spritual „Let me fly“ und einem souligen „Raise me up“ viel Energie zeigte.

Am Schluss bot es sich an, gemeinsam „Engel haben Himmelslieder“ mit Orgelbegleitung anzustimmen, sicher eine der schönsten Arten, Musik in der Kirche zu erleben. Ein sehr schöner, stimmungsvoller Abend, der vor der Kirche mit Glühwein und Weihnachtsliedern – stimmungsvoll dargeboten von Blechbläsern aus dem Symphonischen Blasorchester – ausklang, so die Mitteilung.