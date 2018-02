Stiller Protest gegen die AfD

Rund 20 Prozent hatte die Alternative für Deutschland (AfD) im September bei der Bundestagswahl in Rüdenhausen geholt – mit das höchste Ergebnis, das die rechte Partei in Unterfranken erhielt. Das Wahlergebnis sorgte für Schlagzeilen. Doch in den vergangenen Monaten war es ruhig geworden. Als dieser Tage heraus kam, dass für den Montagabend eine Versammlung des AfD-Kreisverbandes Kitzingen-Schweinfurt in einer Gaststätte in Rüdenhausen stattfinden solle, rief das einige Bürger auf den Plan.

AfD lädt zum Bürgerdialog

Leicht war es nicht herauszufinden, dass sich die AfD in Rüdenhausen trifft. Zum „Bürgerdialog zu sozialen Themen“ lud die Partei ein. Um Themen wie Arbeit, Krankenversicherung und Pflege sollte es dort laut AfD-Internetseite gehen. Wer teilnehmen wollte, musste sich unter einer genannten Telefonnummer melden. Erst am Telefon wurde einem der Treffpunkt genannt.

Der Hinweis auf die Versammlung kam dann auch von außerhalb. Ein Bekannter rief ihn an und wies auf das Treffen hin, sagte der Rüdenhäuser Michael Dietrich. Ihm und Birgit Heckelmann war klar, dass sie dagegen etwas unternehmen wollen. Mit Ines Bachner, Corinna Hungbauer, Daniela Ihrig, Manuela Paul und Claudia Pfeiffer fand sich schnelle eine Gruppe gleichgesinnter Rüdenhäuser.

Stiller Protest

Sie entschlossen sich dazu, alle Haushalte der 900-Einwohner-Gemeinde per Zettel zu einer Mahnwache aufzurufen. „Gesicht zeigen gegen die Politik der AfD“, hatten sie es genannt. „Wir wollen, dass Rüdenhausen tolerant, weltoffen, emphatisch, ohne Vorurteile und bunt ist“, steht darauf. Auf dem unterschrieben noch gut 50 weitere Bürger, die sich mit der Gruppe solidarisierten. Die Mahnwache wurde für den Versammlungstag um 18.30 Uhr anberaumt, kurz vor dem Beginn des „Bürgerdialogs“ – in direkter Nähe des Gasthofes.

Man wolle das Treffen der Partei nicht verhindern, stellte Birgit Heckelmann klar. „Es soll ein stiller Protest, ein stilles Zeichen sein, das zeigt, dass es in Rüdenhausen auch andere Wähler gibt.“ Michael Dietrich ergänzt: „Wir hatten schon immer einen relativ hohen Anteil an Republikanern und NPD-Wähler. Es geht darum zu zeigen, dass Rüdenhausen nicht so ist.“

Auswärtige Unterstützung

Am Montag kurz nach 18 Uhr stellten sich die Initiatoren der Mahnwache auf den Platz neben der Tankstelle. Sie zogen sich Warnwesten über, um die erwarteten stillen Demonstranten vor dem dichten Verkehr an der Ortsdurchfahrt zu schützen. Wie viele Bürger wohl kommen, wisse man nicht genau. Es hätten sich auch Auswärtige gemeldet, die die Mahnwache unterstützen wollen. „Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, gab Birgit Heckelmann zu.

Relativ schnell kamen einige Leute – aus dem Ort und aus der Umgebung. Auch die Polizei fuhr mit mehreren Autos vor, die Initiatoren hatten die Mahnwache ordnungsgemäß beim Landratsamt angemeldet. Auf Anweisung von Polizeihauptkommissar Joachim Schinzel von der Kitzinger Dienststelle gingen die Demonstranten in eine Nebenstraße, weg von der stark befahrenen Ortsdurchfahrt. Die Polizei kam vorsichtshalber. Das Landratsamt hatte den Einsatz aufgrund einer Lageeinschätzung festgelegt. Bei einer Gegenveranstaltung hätte man nicht ausschließen können, dass es zu Störungen komme, erklärte Schinzel.

80 Teilnehmer

Doch es blieb alles äußerst ruhig. In der abendlichen Kälte standen viele der rund 80 Mahnwachen-Teilnehmer mit einer Kerze in der Nebenstraße und unterhielten sich. Einer verteilte Bonbons. Ab und an bog ein Auto in den Hof der Gastwirtschaft ab, was drinnen lief, war für die stillen Protestierer erst einmal nicht wichtig. Gegen 19.30 Uhr löste sich die Mahnwache wieder auf.

„Die stille Mahnwache war der richtige Weg. Ich fand den Abend gelungen, bin nach wie vor sehr positiv überrascht, auch von der Betreuung durch die Polizei“, zieht Mitinitiatorin Birgit Heckelmann am Tag danach ihr Fazit. Nicht nur sie hofft, dass es ein derartiges Treffen nicht mehr in Rüdenhausen geben muss.