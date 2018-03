Still gelegte Rettungsbühne: Es kommt Bewegung rein

In die Geschichte um die nicht gewartete Teleskoprettungsbühne (TRB) in Volkach ist Bewegung gekommen. Wie Bürgermeister Peter Kornell in der jüngsten Stadtratssitzung erklärte, sei die TRB von der Firma MAN als Hersteller abgeholt worden. Die Firma habe einen Subunternehmer, der ein Angebot zur Wartung mache, so Kornell. Wie lange das dauern wird und was es kosten wird, stand in der Sitzung nicht zur Debatte.

Wie berichtet, hat Volkachs Feuerwehrkommandant Fred Mahler die TRB im Dezember wegen einer nicht durchgeführten Zehn-Jahres-Wartung für den Rettungsdienst mit „Status 6 – nicht alarmierbar“ abgemeldet. Das Fahrzeug war dennoch vom Bürgermeister im Februar für Baumschnittarbeiten des Bauhofes eingesetzt worden, was für Schlagzeilen sorgte.

Leiter aus Gaibach

Um die Wartezeit zu überbrücken, war auf Anweisung von Kornell eine Anhängeleiter von Gaibach zur Feuerwehr Volkach gebracht. Dort aber tat sich ein Problem auf: Kein einziges Fahrzeug der Volkacher Wehr hätte diese Anhängeleiter ziehen können, da ihre Deichsel zu kurz ist. Das einzige Fahrzeug, das in Frage gekommen wäre, wäre das alte Tanklöschfahrzeug gewesen. Das aber ist seit 2013 in Privatbesitz, und die Anhängeleiter steht seit 2007, seit der Anschaffung der TRB, in Gaibach.

Bei allen anderen Fahrzeugen der Volkacher Wehr sind durch unterschiedliche Anbauten an den Fahrzeugen keine Kurvenfahrten mit der angehängten Leiter.

Nicht einzusetzen

Somit stand bei der Feuerwehr Volkach kurzzeitig eine Anhängeleiter, „die wir nicht einsetzen konnten“, sagt Moritz Hornung, Pressesprecher der Feuerwehr Volkach. Das Ende vom Lied: Die Kameraden aus Gaibach haben sie wieder abgeholt.

Und nachdem auch die TRB nicht verfügbar ist, wird bei Bedarf die Drehleiter aus Dettelbach mit alarmiert. Das bringt eine Verlängerung der Hilfszeit mit sich. Allein die Fahrt vom Feuerwehrgerätehaus in Dettelbach bis in die Ortsmitte von Volkach dauert unter normalen Umständen 15 Minuten.

Hilfe bei Rettungseinsätzen

Zudem fehlt die TRB bei Rettungseinsätzen, als Tragehilfen für den Rettungsdienst, so Hornung. Wenn ein zu enges Treppenhaus das Tragen von Patienten aus oberen Stockwerken nicht zulässt, rückt die Feuerwehr mit dem TRB an. Das verfügt am Korb über einen Vorrichtung, an der die Tragen arretiert werden können. Damit können Patienten absturzsicher aus dem zweiten oder dritten Stockwerk transportiert und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Wie lange die Feuerwehr auf ihre TRB warten muss, steht noch nicht fest. „Mit der haben wir im vorigen Jahr 20 Einsätze gefahren“, so Hornung. „Jetzt haben wir Ende März, und wir können von Glück reden, dass wir sie noch nicht haben einsetzen müssen.“