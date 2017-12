Stiftung hat weder Einnahmen noch Ausgaben

Ein Thema, mit dem sich der Volkacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt hat, war die Bürgerspitalstiftung. Deren Haushalt 2018 umfasst ein Gesamtvolumen von 840 (in Worten: achthundertundvierzig) Euro, aufgeteilt in den Verwaltungshaushalt von 460 Euro und den Vermögenshaushalt von 380 Euro.

Angesichts dieses Betrages konnte sich der Bürgermeisters gar nicht gegen sein Grinsen wehren. „Es sind tatsächlich nur diese 840 Euro, und das sind die Zinsen des Vermögens der Stiftung“, sagte er. Jenes Vermögen beträgt, wie Kämmerer Werner Hübner mitteilte, 214 000 Euro, es gäbe weder Einnahmen noch Ausgaben. Die Stiftung selbst war für die Altenfürsorge ins Leben gerufen worden, aber das einzige Gebäude, das damit noch hätte in Verbindung gebracht werden können, war das Gebäude Buschmann, das für den Bau der Krippengruppe am Kindergarten abgebrochen werden musste.

Zwar könne die Stadt über das Geld verfügen, sagte Kämmerer Werner Hübner auf Anfrage. „Aber dann hätten wir eine Stiftung ohne Geld, und eine Stiftung aufzulösen ist sehr schwierig“, sagte er. Vielleicht, so die Überlegung Kornells in der Sitzung, könne man die Bürgerspitalstiftung mit der Richard-Haupt-Stiftung verbinden und eine daraus machen.

Richard Haupt war einer der großen Wohltäter für die Stadt und stiftete eine Million D-Mark für eine Stiftung, aus deren Zinsen die Stadt gemäß dem Sinn der Stiftung Anschaffungen für den Kindergarten bezahlt. Während die Bürgerspitalstiftung von der Stadt Volkach verwaltet wird, ist bei der Richard-Haupt-Stiftung die Regierung von Unterfranken für die Prüfungsaufsicht zuständig.

Ob man beide Stiftungen zu einer machen kann, ist schon seit Jahren ein Thema im Stadtrat. Eines, das den Rat wohl auch die nächsten Jahre noch beschäftigen wird.