Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und Weltweit" zogen in den vergangenen Tagen zahlreiche Kinder und Jugendliche als Sternsinger durch die Straßen des Kitzinger Landes. Dabei sammelten sie Spenden, um gegen Kinderarbeit zu kämpfen. Außerdem brachten sie den Segen der Heiligen Drei Könige in die Häuser.