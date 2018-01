Sternsinger sammeln über 1500 Euro

Eine große Schar an Sternsingern war am Dreikönigstag für die Pfarrei St. Vinzenz in der Kitzinger Siedlung und Sickershausen unterwegs. 19 Sternsinger waren in fünf Gruppen als Kaspar, Melchior und Balthasar mit jeweils einem Begleiter unterwegs und brachten den Dreikönigssegen in die Häuser, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem sammelten die festlich gekleideten Kinder 1513,59 Euro für das diesjährige Projekt „Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit“. Für alle blieben als Lohn auch sehr viele Süßigkeiten übrig, worüber sich die Kinder freuten. Mit Pizza gefüllten Bäuchen standen am Ende alle dankbar bei den Organisatorinnen Carmen Jensen und Johanna Neuerer, die sich seit drei Jahren um die Aktion Dreikönigssingen in der Siedlung kümmern. Eine Besonderheit in diesem Jahr waren die neuen Gewänder, die extra von der Firma Thüncher genäht wurden.