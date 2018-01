Sternsinger fahren zur Kanzlerin

Voller Vorfreude ist das Ministranten-Quartett aus der Pfarrei Kirchschönbach, das zum Empfang der Sternsinger am 8. Januar bei Kanzlerin Angela Merkel ins Bundeskanzleramt nach Berlin eingeladen wurde.

Die Gruppe hatte sich als Vertreter der Diözese Würzburg beworben und wurde prompt unter vielen anderen gezogen. Bis es so weit ist, haben die beiden Schwestern Katharina und Annika Volk sowie Lars Kunder und Christoph Dusel noch einiges vorzubereiten.

Die Begeisterung ist groß

Es ist „das“ Ereignis für die Gruppe aus Kirchschönbach. „Ich bin gefühlt hundertmal angesprochen oder angerufen worden. Die Begeisterung bei den Leuten ist groß“, sagt Claudia Friedrich, Lars' Mutter. Ähnlich wie ihr erging es den anderen auch. Die Leute haben es in der Zeitung gelesen; auch im Radio wurden die Kirchschönbacher kurz erwähnt. Pfarrer Peter Göttke verkündete diese frohe Botschaft nach dem Sonntagsgottesdienst. Die ganze Pfarrgemeinde freut sich, dass die Jugendlichen in Berlin dabei sein dürfen.

Aus 27 Bistümern

Jedes Mal zu Jahresbeginn lädt die Kanzlerin Sternsinger aus ganz Deutschland ein. Aus den 27 Bistümern hat jeweils eine Gruppe die Ehre, nach Berlin fahren zu dürfen. Die Kirchschönbacher lasen die Ausschreibung und bewarben sich, ohne allzu große Hoffnung, wie Maria Barthelme-Volk, die Mutter von Annika und Katharina, zugibt. Wenige Wochen später schellte bei den Volks in Altenschönbach das Telefon, Annika bekam die frohe Kunde, dass sie ausgelost wurden. Die 14-Jährige brauchte erst ein wenig, bis sie es verstanden hatte. Dann erzählte sie es ihrer Schwester. Die glaubte zunächst an einen Scherz. „Ich habe gesagt: Das will ich schriftlich sehen“, erinnert sich die zwei Jahre ältere Katharina. Mittlerweile ist diese Bestätigung eingetroffen.

Wer darf mit?

Wenige Tage später, bei der nächsten Ministrantenstunde, erfuhren es die anderen der insgesamt 19 „Minis“ aus der Pfarrei. Jetzt galt es auszuwählen, wer mitdarf. Die Jüngsten kamen nicht in Frage. Manch einer der älteren Jungen und Mädchen konnte oder wollte nicht. Nun sind neben den Volk-Schwestern mit Lars Kunder (12) und Christoph Dusel (14) zwei Buben mit dabei.

Beim Treffen der Vier bringt Katharina Volk die Unterlagen mit den vier Liedern mit, die am 8. Januar in Berlin gesungen werden. Sie ist mit 16 Jahren die älteste des Quartetts und so etwas wie die Organisatorin der Kirchschönbacher Minis. „Müssen wir das alles auswendig können?“, staunt Christoph erst einmal. Er sehe sich schon die gesamte Zugfahrt nach Berlin beim Lernen dieser Texte, so fürchtet er.

Veränderter Vers

Ihren eigenen Vers, den die Kirchschönbacher am Dreikönigstag jeweils aufsagen, haben sie extra wegen des Anlasses etwas geändert, modernisiert, wie Katharina meint. Sich schminken zu lassen, um den schwarzen König zu spielen, braucht Christoph nicht. Das sei nicht gewollt, steht im Schreiben aus Berlin, wohl auch, um die Kinder besser auf den vielen Fotos zu erkennen, die dort gemacht werden.

Überhaupt ist auf dem Begleitschreiben für die Sternsinger ziemlich viel festgelegt. Auch was den Stern betrifft, auf dem der Name der Pfarrei stehen soll. Jürgen Volk hat einen neuen in Arbeit, den er mit einem Teleskop-Stab versieht. Das ist auf der Reise praktischer, sagt er.

Als nächstes wird der Karton ausgepackt, in dem die Königskleider das Jahr über bei Familie Volk aufbewahrt werden. Die Vier nehmen einiges heraus an bunten Umhängen und Hemden; sie probieren mal kurz. Auch die Kronen werden zusammengesteckt. Extra neue Sachen anzufertigen, muss wohl nicht sein. „Wir haben uns erst letztes Mal teilweise neu ausgestattet, weil einige Ministranten dazu kamen“, meint Maria Barthelme-Volk. Manches Teil wird etwas ausbessert und verschönert, das übernimmt Jasmin Friedrich, die Schwester von Lars.

Fast alles erledigt

Die Vorbereitungen sind zum großen Teil erledigt. Eine Schulbefreiung haben die Könige, die Ausweise sind verlängert, zwei Ersatzleute stehen für den Fall bereit, sollte einer der Vier krank werden. Um Zugtickets und Unterkunft kümmert sich die Kirche. Gemeinsam mit den anderen Ministranten-Gruppen werden sie in einer Jugendherberge untergebracht. „Eigentlich sind alle Vorarbeiten gemacht“, schaut Maria Volk-Barthelme voraus. Sie und weitere Eltern werden die Jugendlichen nach Berlin begleiten.

Die Pflicht

Eine Aufgabe steht für die Vier zuvor noch an: die Pflicht gewissermaßen. Ab dem 4. Januar werden sie mit ihren „Minis“ zusammen in Kirchschönbach, Altenschönbach und Siegendorf als Sternsinger unterwegs sein. Das machen sie gerne, wissen die Eltern. Überhaupt seien sie mit großem Engagement bei ihrem Dienst. Und auch Katharina bestätigt: „Wir machen auch sonst viel gemeinsam und helfen gerne mit.“