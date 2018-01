Sternsinger aus Kirchschönbach bei Kanzlerin Merkel

Vier Kinder und Jugendliche aus Kirchschönbach, einem Ortsteil von Prichsenstadt (Lkr. Kitzingen), vertreten diesen Montag das Bistum Würzburg beim Sternsingerempfang mit Kanzlerin Angela Merkel im Bundeskanzleramt in Berlin, berichtet der Pressedienst des Ordinariates Würzburg. Am Sonntag brach die Gruppe mit Katharina Volk (16) und ihrer Schwester Annika (14), Christoph Dusel (14) und Lars Kunder (12) aus der Pfarrei Sankt Jakobus der Ältere um 8.05 Uhr mit dem Zug in Richtung Berlin auf. Sie hatten beim Sternsingerwettbewerb der 60. Aktion Dreikönigssingen die richtige Lösung eingeschickt und hatten bei der Ziehung zudem das nötige Losglück. Maria Barthelme-Volk, die Mutter von Katharina und Annika, begleitet die Gruppe beim Empfang im Bundeskanzleramt.