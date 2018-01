MARKTSTEFT vor 2 Stunden

Sternsinger Marktsteft

Auch in Marktsteft waren am Dreikönigstag die Sternsinger unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen. Die 15 „Könige“ sammelten 1536 Euro für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Nach dem anstrengenden Tag, der bereits um 9 Uhr mit dem festlichen Aussendungsgottesdienst begann, waren sich alle einig – im nächsten Jahr sind wir wieder dabei.