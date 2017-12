Stephan Küntzer kommt für Burkhard Klein in den Kreistag

Das Schreiben ging am 20. November im Landratsamt ein. Betreff: „Niederlegung meines Mandats als Kreisrat“. Absender: Burkard Klein. Der Bitte des Rödelseer Bürgermeisters kam der Kreistag in seiner Jahresabschlusssitzung am Montagnachmittag nach: Die Räte stimmten dem Ansinnen zu, damit scheidet Klein zum 31. Dezember als Kreisrat aus.

Für Klein wird damit ab 2018 – als Listennachfolger – der Kitzinger Kinderarzt Dr. Stephan Küntzer für die CSU im Kreistag sein. Er war bei den Wahlen im März 2014 knapp gescheitert.

Wer übernimmt Fraktionsvorsitz?

Burkhard Klein gehörte dem Kreistag seit Mai 2008 an. Er war ab diesem Zeitpunkt auch Fraktionsvorsitzender. Wer künftig dieses Amt übernimmt, ist bisher nicht bekannt.

Gründe für sein freiwilliges Ausscheiden gab Burkhard Klein nicht an. In seiner letzten Sitzung war er nicht anwesend; er hatte sich wegen anderweitiger Termine entschuldigt. Ein eher ungewöhnliches Ende nach neuneinhalb Jahren.

Plan ging nicht auf

Hintergrund dürfte sein, dass Kleins Plan, Nachfolger von Otto Hünnerkopf und damit Landtagsabgeordneter zu werden, nicht aufgegangen war. Vor der entsprechenden Delegiertenversammlung im Stimmkreis Kitzingen in Schwarzach war der als Mitfavorit gehandelte Rödelseer Bürgermeister für viele überraschend aus dem Kandidatenrennen ausgestiegen. Dabei hatte er die mangelnde Unterstützung seiner Partei beklagt und darauf verwiesen, sein Augenmerk auf seine Arbeit als Bürgermeister richten zu wollen.

Damals waren die Unternehmensberaterin Barbara Becker aus Wiesenbronn und der Steinmetz und Unternehmer Tibor Brumme aus Kitzingen ins Rennen um das Direktmandat der CSU gegangen. Am Ende hatte sich Barbara Becker durchgesetzt.