Stellenausschreibung sorgt für Missmut in Marktsteft

Harsche Kritik übten einige Räte kürzlich in der Stadtratssitzung in Marktsteft am Verhalten von Bürgermeister Thomas Reichert: Er soll, so der Vorwurf von Ratsmitglied Bernhard Etzelmüller, die Stelle eines Bauhofmitarbeiters ausgeschrieben haben, ohne das Ratsgremium zu fragen.

Was Reichert auch unumwunden zu gab: Ja, es habe Bewerbungsgespräche zusammen mit zweitem Bürgermeister Dieter Lang gegeben. Allerdings sei bis heute noch niemand eingestellt worden. Die Ausschreibung sollte zeigen, welche

Bewerber sich für die Stelle interessieren. Zudem sorge der langfristige Ausfall eines Mitarbeiters für viele Überstunden im Bauhof. Hier sei auch die Sorgfaltspflicht gegenüber der Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Thema in kommender Sitzung

Etzelmüller erinnerte an seinen Antrag, die Aufgabenfelder im Bauhof zusammen zu stellen und klar zu definieren. So könnte überlegt werden, Arbeiten nach Außen zu vergeben. Hier sei bislang nichts passiert. Für Dirk Albrecht wurde mit der Ausschreibung der zweite vor dem ersten Schritt gemacht. „Da kommt man sich blöd vor“, so Albrecht, angesichts der Fragen aus der Bevölkerung, die man nicht beantworten könne.

Um Klarheit zu bekommen, sollte die Geschäftsstellenleiterin der Verwaltungsgemeinschaft, Kerstin Ebert, in der nächsten Ratssitzung die Fragen der Räte beantworten, was Reichert auch zusagte.

Ebert sagte gegenüber dieser Redaktion, dass die Einstellung eines Bauhofmitarbeiters laut Gemeindeordnung durchaus in die Zuständigkeit des Bürgermeisters falle. Der langfristige Ausfall eines Mitarbeiters begründe dies auch.