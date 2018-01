KITZINGEN vor 1 Stunde

Steinpoller umgefahren

Auf dem Parkplatz am Alten Krankenhaus in Kitzingen stieß am Montagvormittag ein zunächst unbekannter Autofahrer gegen einen Betonpoller und drückte diesen aus der Verankerung. Anschließend touchierte er noch den geparkten Volvo eines 60-jährigen Mannes. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr, ohne seine Personalien hinterlassen zu haben, davon, heißt es im Polizeibericht. Da sich ein aufmerksamer Zeuge das Kennzeichen des Mercedes notiert hatte und dies der Polizei mitteilte, konnte ein 66-jähriger Mann als Unfallverursacher ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.