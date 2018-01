Steigerwaldklub betreut 68 Kilometer Wanderweg

Der Steigerwaldklubs kann sich in Wiesentheid auf seine treuen Freunde verlassen. Für den erkrankten Vorsitzenden Klaus Behr ehrten Kassierin Birgitta Habelitz-Mandel und Vorstandsmitglied Gerhard Neuhauser bei der Jahresversammlung fünf Personen für ihre langjährige Mitgliedschaft.

Mit dem langjährigen Wegewart Josef Schwarz und Hans Dorbert waren zwei darunter, die bereits seit 40 Jahren beim Verein sind. Dazu wurden Raimund Ruppert, Christian Schmidt und Erich Zink ausgezeichnet. Sie gehören zu den insgesamt 152 Mitglieder, die der Klub derzeit zählt.

Schwerpunkt auf Wanderungen

Den Bericht über die Aktivitäten der vergangenen Monate trug Gerhard Neuhauser vor. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf den Wanderungen, die der Verein meist im Umkreis anbietet. Im vergangenen Jahr waren es neben sechs Halbtags- auch fünf kürzere, für Senioren gedachte Wanderungen Insgesamt besuchten diese 78 Mitglieder.

Dazu bereicherten gesellig-kulturelle Veranstaltungen wie der Kulturstammtisch das Jahresprogramm. Dreimal wurden dabei Vorträge gehalten, die gut ankamen. Gerhard Neuhauser hob die Veranstaltung zum Advent hervor, zu der stattliche 41 Mitglieder gekommen waren. Für die kommenden Monate werden wieder Themen und Referenten gesucht, hieß es.

„Wege gut in Schuss“

Wegewart Erwin Geuder erwähnte in seinem Tätigkeitsbericht, dass der Wiesentheider Steigerwaldklub den Rotary Club beim Herrichten des Naturlehrpfades in Ilmbach unterstützte. Schilder und Wege wurden dabei auf Vordermann gebracht. 68 Kilometer Wanderwege betreuen die Wiesentheider auf ihrer Gemarkung, die, so Geuder, allesamt ordentlich in Schuss seien.