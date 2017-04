Stefan Ringelmann führt weiterhin die DJK

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der DJK Escherndorf im Sportheim standen am Freitagabend Neuwahlen. Unter der Regie von Klaus Pfrang und Bernd Galka wurde für die nächsten drei Jahre folgende Führungsmannschaft gewählt: Vorsitzender Stefan Ringelmann, Stellvertreter Markus Hornung und Tobias Pfrang, Schriftführer Sabine Pfeiffer, Kassier Irmgard Endres sowie die Kassenprüfer Michael Appelmann und Uli Schneider.

Mitgliederzahlen gestiegen

Nach dem geistlichen Wort des Pfarrers Anton Heußlein warf Markuns Hornung einen Blick auf die vergangenen Veranstaltungen. Erfreulich sei, dass die Zahl der Mitglieder von 165 auf 169 gestiegen ist. Wie er weiter ausführte, bekam das DJK- Sportheim im Juli und August vergangenen Jahres „ein neues Gesicht“. So wurde die Außenfassade gestrichen, eine neue Außenbeleuchtung installiert und an der Giebelseite des Sportheims ein Hinweisschild mit der Aufschrift DJK Escherndorf angebracht. Die Zahl der freiwilligen Helfer hielt sich bei den genannten Arbeiten in Grenzen. Aber man hofft bei der Erneuerung der Terrassenüberdachung in diesem Jahr auf mehr Unterstützung. Vorausblickend erwähnte Hornung das DJK-Sommerfest im Juli diesen Jahres. Insbesondere aber verwies er auf das 50-jährige Vereinsjubiläum, dass man 2018 in gebührender Weise feiern möchte. Mitglieder, die bei der Organisation der Jubiläumsveranstaltung mithelfen möchten, sollten sich beim Vorstand melden. Ein Dankeschön richtete Hornung abschließend an alle freiwilligen Helfer und nannte namentlich Harald Stumpf und Dietmar Sauer, die die Außenanlagen pflegen sowie Mathias Ringelmann, der mit seinem Team für das leibliche Wohl im Sportheim sorgt.

Kommende Termine

Schriftführer Sabine Pfeiffer verlas das Protokoll der vergangenen Hauptversammlung und Irmgard Endres informierte über die Finanzen des Vereins. Eine korrekte Belegführung wurde ihr seitens der Prüfer Michael Appelmann und Uli Schneider attestiert. Den Bericht der Damengymnastikabteilung verlas Irmgard Endres. Neben der Teilnahme an einem Gymnastiktreff in Schwarzenau erwähnte sie die wöchentlichen Gymnastikstunden im Kindergarten. In ihrem Grußwort gab die Vorsitzende des Kreisverbandes Steigerwald Irmgard Endres einige Termine bekannt. So findet am 24. Juni das DJK- Jugendfußballturnier in Oberschwarzach statt. Am 22. Juli trifft man sich zum DJK-Frauentag in Wiesentheid und für Mitte Oktober ist eine Seniorenwanderung in Oberschwarzach angesagt.