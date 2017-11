„Statt teurer Geschenke lieber etwas Persönliches“

Weihnachten rückt immer näher und damit auch die Frage: Was soll man in diesem Jahr bloß wieder schenken? Kinder können es meist kaum erwarten, die Päckchen unter dem Christbaum zu öffnen. Bei Erwachsenen sieht das schon etwas anders aus. In Kriegszeiten freute man sich noch über ein Paar warme Socken oder eine Tafel Schokolade.

Heute, wo jeder (fast) alles hat, ist die Sache mit dem Schenken gar nicht so einfach. Wenn der Kleiderschrank der Ehefrau überquillt und vom Laptop bis zum 3D-Fernseher bereits alles vorhanden ist, fällt es schwer, das passende Präsent zu finden. Soll man also – zumindest unter Erwachsenen – auf Weihnachtsgeschenke verzichten? Oder gehört der traditionelle Gabentisch einfach mit dazu? Das haben wir einige Passanten in der Kitzinger Fußgängerzone gefragt.