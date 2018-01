Staßenausbeibeiträge: Gemeinden reagieren

Die CSU-Fraktion im Landtag will bei den Straßenausbaubeiträgen eine Neuregelung. Danach werden die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Die Kosten für die Sanierung von Straßen werden über das allgemeine Steueraufkommen finanziert. Es soll aber keine neuen Steuern geben. Den Kommunen sollen nach jetzigem Stand Pauschalen überwiesen werden, mit denen sie ihre Straßen sanieren können. Für die Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer bedeutet das eine finanzielle Entlastung. Details der konkreten Umsetzung sollen in den nächsten Wochen mit den kommunalen Spitzenverbänden erarbeitet werden.

Auswirkungen auch auf den Landkreis

Die Ankündigung hat konkrete Auswirkungen im Landkreis Kitzingen. In Volkach ist vor allem Astheim betroffen, wo gerade eine Ausbaumaßnahme läuft. Volkachs Bürgermeister Peter Kornell (Freie Wähler) hat nach Bekanntwerden der CSU-Pläne reagiert und alle Bescheide mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Es geht für die Stadt um viel Geld. Bei Gesamtkosten für den Ausbau der Kartäuser Straße von knapp zwei Millionen sollen die Anlieger mit gut 500 000 Euro über die Beiträge beteiligt werden. Die ersten Bescheide wurden schon teilweise bezahlt. Wie es weitergeht, ist derzeit offen. Kornell jedenfalls erwartet, dass der Freistaat einspringt, wenn die Anlieger nicht mehr zahlen müssen.

Auch Marktbreit hat reagiert. In der Stadt im südlichen Landkreis ist die Abrechnung für die sanierte Sommerleite inzwischen fertiggestellt. Wie der Stadtrat am Montag beschlossen hat, will die Stadt vor einer Abrechnung eventuell anfallender Straßenausbaubeiträge abwarten, wie sich hier die Gesetzeslage entwickelt.

Ein Fall für die neue Regelung?

In Kitzingen könnte eventuell die Gartenstraße in Etwashausen betroffen sein. Nach dem Ausbau wurden hier zwar schon Abschlagszahlungen geleistet, die Endabrechnung steht aber noch aus. Damit könnte die Gartenstraße ein Fall für die neue Regelung werden. Übrigens hatte es im Juli 2017 im Kitzinger Stadtrat schon mal einen Versuch gegeben, die umstrittenen Beiträge abzuschaffen. Ein entsprechender Vorstoß der Kommunalen Initiative Kitzingen (KIK), die Beiträge abzuschaffen und die Verlust durch eine jährliche Abgabe aller Grundstückseigentümer zu ersetzten, war vor allem wegen des „riesigen Verwaltungsaufwands“ gescheitert.

Im Landratsamt waren und sind die Beiträge immer wieder Thema, vor ein paar Jahren vor allem in Prichsenstadt. Aktuell beschäftigt sich die Rechtsaufsicht allerdings mit keinen grundsätzlichen Widersprüchen gegen die Satzungen der Kommunen. Wie Landratsamtssprecherin Corinna Petzold sagte, gehe es bei Widersprüchen in den allermeisten Fällen um die Berechnungsgrundlagen für die Bescheide.