Stars und Sternchen kamen zur Stefter Oscar-Verleihung

Mickey Maus tanzte mit Elvis Presley, Lara Croft unterhielt sich mit Arielle, der Meerjungfrau und der aus den Simpsons-Folgen bekannte Duffman schenkte Bier aus: Unter dem Motto „Stars und Sternchen zu Gast in Marktsteft“ feierten am Samstagabend über 400 Marktstefter als Promis verkleidet ihre Fastnacht. Die Faschingsnarren erwartete ein buntes Programm und reichlich Tanzmusik.

In gewohnt amüsanter Manier führten die Moderatoren Tanja Adam als Marilyn Monroe und Alex Schmitt als ihr Schauspielkollege John Travolta durch das Programm: Fünf Schaueinlagen mit über 65 Tänzern waren bei der zwölften SteFaNa geboten. Die Teilnehmer und Trainer bekamen nach den Auftritten goldene Oscars verliehen. Ein Gewinnspiel und Musik der Band „Die Schwanbergstürmer“ sorgten darüber hinaus für einen kurzweiligen Abend in der ausverkauften Halle.

Den Startschuss der Faschingssause setze die Jugendgarde Gaukönigshofen mit einem Gardetanz. Zehn Damen waren an der Einlage beteiligt - ihre Choreographien haben sie mit Franziska Grimm und Stefanie Michel einstudiert. Zu Musik der 90er Jahre schwang im Anschluss das Männerballett aus Winterhausen das Tanzbein. Der Auftritt als Boygroup löste vor allem beim weiblichen Publikum schrille Zugabe-Rufe aus.

In grün glitzernden Kostümen tanzte die Winterhäuser Schautanzgruppe „Hot Stumpers“ übers Parkett. Als leuchtende Paradiesvögel mit blauen Schleiern verzauberten die zehn Damen die Zuschauer. Die Trainerinnen Nicole Idhe und Annette Richter bekamen stellvertretend die Oscars verliehen.

Zu den Höhepunkten des Abends zählten wieder die Auftritte der Marktstefter Tänzer: Den Auftakt setzte das Damenballett rund um Trainerin Tanja Adam: Verkleidet als Piratinnen stachen diese kämpferisch in See und wussten mit spektakulären Einlagen zu überzeugen. Kein Auge trocken blieb außerdem beim Männerballett: In eigens angefertigten Bienchen- und Blümchenkostümen wirbelten die 15 Männer durch die Halle und begeisterten die Narren.

Die bunt zusammengewürfelte Männergruppe ist bereits seit einigen Jahren fester Bestandteil der Marktstefter Fastnacht. Im Hintergrund sorgen Anni Günzler und Melanie Münch dafür, dass trotz zahlreicher Auftritte die Ideen nicht ausgehen und die Jungs rechtzeitig mit dem Training beginnen. Zusammen mit Tanja Adam zeichneten sich die beiden erstmals auch für die Gesamtorganisation der SteFaNa verantwortlich.

Wer nach dem offiziellen Part des Abends noch nicht genug hatte, konnte sich bis in die frühen Morgenstunden in der „VIP-Lounge“ einfinden: Passenderweise haben die Marktstefter in diesem Jahr so ihre Bar getauft.