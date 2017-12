Starker Anwalt für sozial Schwache

Bei der vorweihnachtlichen Feier ehrte der VdK-Ortsverband Marktbreit im voll besetzten Pfarrheim Seinsheim wieder treuen Mitglieder.

Der Vorsitzende Helmut Schleyer ging auf das Ehrenamt ein, dem gerade in der vorweihnachtlichen Zeit besondere Bedeutung zukomme. Vor kurzem habe der Kreisverband bei den Mitgliederzahlen die Schallgrenze von 10 000 übersprungen. Zwar stünden erfahrungsgemäß zum Jahresende auch wieder Kündigungen bevor, doch sei diese Zahl an sich schon bemerkenswert.

Landrätin Tamara Bischof beschrieb den Landkreis mit den sozialen Diensten und den stationären Versorgungsmöglichkeiten in der Klinik Kitzinger Land als sehr gut abgedeckt. Kitzingen kooperiere zudem mit der Ochsenfurter Klinik. Hinzu komme die sehr hohe Zahl ehrenamtlicher Helfer im sozialen Bereich. Sie kümmerten sich gerade in der Vorweihnachtszeit um viele Menschen, denen es nicht gut gehe. Bischof erinnerte an die bevorstehende Eröffnung des neuen Wertstoffhofes, bei der Landkreis einen Preis an den ersten Anlieferer ausgelobt habe.

Seinsheims Bürgermeister Heinz Dorsch bekannte, dass er sich jedes Jahr auf die vorweihnachtliche Feier des VdK freue. Er griff die Zahl 10 000 auf und erinnerte an die Zeit vor 30 Jahren, als er Mitglied geworden war. Seit dieser Zeit habe sich die Zahl der Mitglieder verdreifacht. Dorsch nutzte zudem die Gelegenheit, für die Nutzung der Bürgerbuslinie Seinsheim/Martinsheim zu werben, die dreimal wöchentlich verkehre.

Die Feier wurde von den Kindern des Kindergartens Regenbogen und dem Männergesangverein Frohsinn begleitet. Marktbreits zweite Bürgermeisterin Martina Michel las eine weihnachtliche Geschichte.

Geehrt wurden Mitglieder, die dem VdK 30 Jahre die Treue halten: Walter Barth (Ochsenfurt), Richard Schultheiß (Seinsheim). Außerdem wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet: Brigitte Baumann (Marktbreit), Dieter Engel (Marktbreit), Monika Kramer (Marktbreit), Karl-Heinz Müller (Segnitz), Thekla Müller (Seinsheim), Armin Poppner (Marktbreit), Richard Reiss (Obernbreit), Friedrich Rink (Obernbreit), Bernhard Scherer (Obernbreit), Helmut Schleyer (Iffigheim), Gerda Seitz (Segnitz) und Josefine Wild (Marktbreit).