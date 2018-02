MARKTHEIDENFELD vor 1 Stunde

Stark alkoholisierter Jugendlicher

Einen stark alkoholisierten Jugendlichen hat die Polizei am Dienstag gegen 17.20 Uhr in der Kreuzbergstraße in Marktheidenfeld angetroffen. Der 15-Jährige war laut Polizeibericht ansprechbar, ein Alkoholtest war allerdings nicht mehr möglich. Ein Rettungswagen wurde angefordert, der Vater informiert. Ein Bericht ans Jugendamt wird folgen.