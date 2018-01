1 / 1

Foto: Foto: Robert Haass

„Glücksfee“ Rigobert Pfister zog am Montagabend in der Stadtratssitzung in Dettelbach unter Beobachtung von Bürgermeisterin Christine Konrad die Reihenfolge der Bauwerber für Grundstücke in Euerfeld und in Schernau.